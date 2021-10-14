  1. Dünya
  2. Asya
14 Eki 2021 11:31

Taliban heyeti ilk kez Ankara'da

Taliban heyeti ilk kez Ankara'da

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Türk medyasına göre, Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Taliban Hükümeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Dışişleri Bakanı Maulvi Amir Khan Muttaki başkanlığındaki üst düzey bir heyet bugün Türkiye'ye gidiyor.Üst düzey bir IAEA heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak. İlişkilerin iyileştirilmesi, ticaret, insani yardım, göç ve hava taşımacılığı konularında bir dizi karar değerlendirilecek."

News Code 1897873
https://tr.mehrnews.com/news/1897873/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler