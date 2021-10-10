İran Meclis Başkanı Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıya değinerek, “Ne yazık ki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camiye düzenlenen ve çok sayıda masum ve savunmasız Afgan halkının hayatını kaybetmesine sebep olan bombalı saldırı dünyanın tüm özgür insanlarının kalbini acıttı. Bu acı verici olaydan dolayı Afgan kardeşlerimize taziyelerimi sunuyor ve hayatını kaybedenlerin aileleri için sabır diliyorum” dedi.

Tekfirci teröristlerin acımasızca cinaytlerini kınayan Galibaf, “Afganistan yetkilileri bu ülke halkının her birinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür ve bu olayın faillerini cezalandırmanın yanı sıra bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almalıdır” ifadesini kullandı.

Galibaf, “Dini ve etnik fitne, Afganistan halkının düşmanlarının yeni bir güvenlik projesidir ve ABD destekli teröristler tarafından yürütülmektedir.” şeklinde konuştu.