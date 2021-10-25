Rusya, Tahran'daki Afganistan konulu toplantıya katılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, RIA Novosti haber ajansına verdiği açıklamada, ülkesinin 27 Ekim'de Tahran'da yapılacak Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlediği haftalık basın toplantısında, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın önümüzdeki Çarşamba günü Tahran'ın ev sahipliğinde yapılacağını açıklamıştı.

Tahran toplantısı, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına ve ülkede barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Toplantısı'nın ilk turu Eylül ayında çevrim içi şeklinde Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşmişti.