İran sinemasından bir film Hollanda'da gösterilecek

İranlı sinemacı Muhammed Salehi Nejad’ın yazıp yönettiği ‘Koza ve Kelebek’ adlı uzun metrajlı film, bu sene 35’incisi Hollanda’da düzenlenecek olan Uluslararası Cine Kid Çocuk Filmleri Festivali’nin yarışma bölümünde gösterilecek.

Koza ve Kelebek’ adlı uzun metrajlı filmin özeti şöyledir:

“8 yaşındaki Pervane engelli olduğu için okula gidemiyor. 9 yaşındaki Yaver ona okuma yazma öğretmeye çalışıyor”

Bu film 5-12 Temmuz arasında Güney Kore’nin Busan kentinde düzenlen Busan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Filmleri Festivali’ne katılmıştı.

Uluslararası Cine Kid Çocuk Filmleri Festivali 13-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenecek.