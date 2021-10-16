İran yapımı film BAE’de 'En İyi Film' dalında aday gösterdi

Bu sene 8’incisi düzenlenen Uluslararası Şarce Çocuk ve Ergen Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşan İranlı sinemacı Muhammed Rıza Haci Gulami’nin yönettiği “Ceviz” adlı film, bu festivalde en iyi uzun film dalında aday gesterdi.

Uluslararası Şarce Çocuk ve Ergen Film Festivali’nin bu dönemi 10-15 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlendi.

Yapımcılığını Seyyid Ahed Mikailzadeh’nin üstlenen “Ceviz” filmi, anne babasının birbirinden ayrılışıyla aynı anda işlediği bir suçtan dolayı ellerinin siyahlaştığını hisseden bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çocuk, güneş tutulmasını seyretme bahanesiyle annesiyle birlikte çöl ortasında bir köye gider ve orada suç ile ayrılık meselesini kabullenmek zorunda kalır.

“Ceviz” daha önce Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen 42. Lucas Çocuk ve Gençlik Film Festivali ve Belçika’daki Uluslararası Filemón Film Festivali’ne katılmıştı.