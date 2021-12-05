İranlı ünlü sinemacı Mecidi İstanbul'da

4'üncü Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen İran sinemasının dünyaca ünlü sinema yönetmeni Mecid Mecidi dün İstanbul Atlas Sineması Müzesi'nde masterclass programı yaptı.

Mecidi, öğrenciler, sanat ve sinema camiasından da ünlü isimlerin katıldığı programda sinemaya dair tecrübelerini paylaştı.

Mecid Mecidi kimdir?

Mecid Mecidi,1959’da Tahran’da doğdu. Dramatik Sanatlar Akademisi’ndeki öğrenimini bitirmeden önce amatör yapımlarda rol almaya başlayan Mecidi 1980’li yıllarda kendine ait kısa filmler ve belgeseller yapmaya başladı. 1992’de ilk uzun metrajlı filmini yöneten Mecid Mecidi ülkenin en iyi bilinen yönetmenlerinden biri haline geldi. Mecidi’nin filmi Cennetin Çocukları 1997 yılında Akademi Ödüllerinde aday gösterildi. Mecidi’nin övgüyle karşılanan diğer filmleri arasında San Sebastian Jüri Ödülü sahibi The Father (1996) ve Montreal Dünya Büyük Ödülü sahibi Cennetin Rengi ve Baran da yer almaktadır.