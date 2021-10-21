Emir Abdullahiyan Endonezyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Görüşmede ikili ilişkiler ve Afganistan dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Afganistan’daki mevcut duruma ve İran’ın bu konudaki aktif diplomasisine atıfta bulunarak, IŞİD'in son zamanlarda bu ülkede hedefli olarak yaptığı terör eylemlini kınadı.

Emir Abdullahiyan, Taliban'ın aşiretlerin ve çeşitli dinlere mensup kişilerin güvenliğini terör eylemlerinden koruma sorumluluğunu hatırlatarak, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmanın önemini vurguladı.

Emir Abdullahiyan uluslararası toplumun başta olmak İran olmak üzere komşu ülkelerdeki Afgan mültecilere ilgi göstermesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca New York'ta yapılan son görüşmede varılan anlaşmalara dikkati çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi de başta kadın hakları olmak üzere insan haklarının korunmasını gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun Afgan mültecilere özel ilgi göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Retno Marsudi ayrıca İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ı Cakarta'yı ziyaret etmeye davet ederek, ülkesinin ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.