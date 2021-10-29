İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'da

Ali Bakıri Keni, Moskova’ya vardığında yaptığı açıklamada, bu ziyaret sırasında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüşeceğini söyledi.

Bakıri Keni, baskıcı ve yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik müzakerelerin üç Avrupa ülkesi, Çin ve Rusya’nın katılımıyla tekrar başlayacağını ifade etti.

Bakıri Moskova zitaretinde ayrıca, Rus yetkililerle İran-Rusya ilişkilerinin durumunun yanı sıra son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarede bulunacağını belirtti.