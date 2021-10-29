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29 Eki 2021 12:06

İranlı yetkili, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü

İranlı yetkili, Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov ile görüştü

Rus yetkililerle görüşmek üzere Moskova’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

Rus yetkililerle görüşmek üzere dün akşam Moskova’ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede iki ilişkilen yanı sıra mevcut sorunları çözme ve çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme yollarını ele aldılar.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni Moskova ziyareti sırasında ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüşecek.

News Code 1898184
https://tr.mehrnews.com/news/1898184/

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