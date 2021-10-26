Erdoğan'ın sağlık sorunları arttı iddiası

Korkusuz gazetesi yaarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunlarıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Devletin koridorlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığının ağırlaşması durumunda görevi devredeceği kişi hakkında dikkat çeken düşünceler öne süren Takan, "Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği ve oradan da birinci yardımcılığa kaydırılabileceği konuşuluyor…" dedi.

İşte Ahmet Takan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bizim buralarda manzara farklı!.. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın aşırı asabiyeti ile birlikte sağlık durumu konuşuluyor… Kabine revizyonu tekrar gündeme sokuldu.. Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği ve oradan da birinci yardımcılığa kaydırılabileceği konuşuluyor… Erdoğan’ın sağlık durumunda herhangi bir ağırlaşma söz konusu olduğunda devlet krizi yaşanmaması için yetkilerin Hulusi Akar’a devredilebileceği konuşuluyor…

Yani… Sizlerin oralardan görme imkanı olmadığı Ankara derin koridorlarında;

Devlet krizi ve buhranın daha da ağırlaşması durumunda alınabilecek önlemler konuşuluyor…"