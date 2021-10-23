Türkmenistan Dışişleri Bakanı Tahran'a geliyor

Neýtralnyý Turkmenistan gazetesine göre, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un başkanlığında üst düzey siyasi bir heyetin 26-28 Ekim tarihleri arasında Tahran’a geleceği açıklandı.

Türkmenistan heyetinin İran-Türkmenistan 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı’na katılmak üzere Tahran’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.