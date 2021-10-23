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23 Eki 2021 10:57

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Tahran'a geliyor

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Tahran'a geliyor

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran-Türkmenistan 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı’na katılmak üzere Tahran’a gelecek.

Neýtralnyý Turkmenistan gazetesine göre, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un başkanlığında üst düzey siyasi bir heyetin 26-28 Ekim tarihleri arasında Tahran’a geleceği açıklandı.

Türkmenistan heyetinin İran-Türkmenistan 16. Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı’na katılmak üzere Tahran’ı ziyaret edeceği belirtildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

News Code 1898061
https://tr.mehrnews.com/news/1898061/

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