Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran ve Rusya dışişleri bakanları arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinin yeniden başlatılması konusunun ele alındığı belirtildi.

Görüşmede tarafların nükleer anlaşmanın orjinal haliyle canlandırılması gerektiğine vurgu yaptığı açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde, Rusya'yı İran'ın nükleer programı konusundaki yapıcı ve olumlu tutumundan dolayı takdir etti.

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, "İran, Amerikan tarafının niyetlerinden şüphe duysa da onların yükümlülüklerine tam olarak dönmesi takdirde tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye dönecektir" dedi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapıcı işbirliğine değinen Emir Abdullahiyan, UAEA Başkanının siyasi tutum benimsemekten kaçınması gerektiğini vurgulayarak, "İran UAEA ile teknik işbirliğini sürdürecek" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, nükleer anlaşmayı canlandırmanın önemini vurgulayarak, "Tüm taraflar ve ilk etapta ABD, taahhütlerine geri dönmelidir" dedi.

Lavrov, "Moskova her zaman ABD'nin nükleer anlaşmaya karşı yıkıcı eylemlerini durdurma gerektiğini vurgulamıştır" diye kaydetti.