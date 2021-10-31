İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 177 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 427 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 126 bin 303'e vaka sayısı ise 5 milyon 924 bin 638'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 888'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 508 bin 815'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.