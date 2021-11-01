Çin'den ABD'ye çağrı: İran'a karşı aşırı baskı politikasından vazgeç

Çin Dışişleri Bakanlığı, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın etkin şekilde uygulanmasının İran nükleer sorununu çözecek tek doğru yol olduğunu ve Çin’in anlaşmanın bir an önce eski rayına dönmesini kararlılıkla desteklediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında önceki gün gerçekleştirilen görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varılmasının mümkün olduğu vurgulandı ve İran’a anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili müzakereleri bir an önce tamamlama çağrısı yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin olağan basın toplantısında, bahse konu ortak açıklamayı değerlendirdi.

Wang, kapsamlı anlaşmanın etkin bir şekilde uygulanmasının İran nükleer sorununu çözecek tek doğru yol olduğunu ve Çin’in kapsamlı anlaşmanın bir an önce eski rayına dönmesini kararlılıkla desteklediğini kaydetti.

Wang, “İran nükleer krizine neden olan ABD, İran’a karşı uyguladığı ‘aşırı baskı’ politikasından vazgeçmeli. İran’ın ise bu temelde anlaşmayı yeniden kapsamlı bir şekilde hayata geçirmesi ve diğer tarafların da bunun için yapıcı rol oynaması gerekiyor.” diye konuştu.

Sözcü, yılın ilk yarısında anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesiyle ilgili olarak düzenlenen altı tur görüşmede önemli gelişmelerin elde edildiğini anımsatarak, ilgili taraflara görüşmeleri bir an önce yeniden başlatma çağrısında bulundu.

Wang, Çin’in ilgili taraflarla yakın temas kurarak, müzakerelere yapıcı bir şekilde dahil olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: CRI Türkçe