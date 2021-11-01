Biden: İran'ın nükleer programı konusundaki en iyi yol diplomasidir

AA'ya göre, İtalya’nın başkenti Roma’da G-20 Zirvesine katılan ABD Başkanı Biden, zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Zirve kapsamında çok verimli görüşmeler yaptığını belirten Biden, “Dün (İngiltere) Başbakan Johnson, (Almanya) Başbakan Merkel ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığımız toplantıda, İran’ın nükleer programı konusundaki en iyi yolun, diplomasi olduğuna yönelik inancımızı yineledik.” ifadelerini kullandı.

Biden, üç liderle İran’ı ciddi ve iyi niyetle müzakereleri yeniden başlatması konusunda teşvik etmenin yollarını da ele aldıklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, kasım sonuna kadar anlaşmaya dönmezse İran’a yönelik bir yaptırım olup olmayacağına ilişkin sorusuna Biden, “Bu konunun nasıl çözüleceği, bu anlaşmanın ilk haline ortak olan dostlarımızın bizim yanımızda olmalarına, (İran) dönmediği takdirde ekonomik bir bedel ödeme konusunda istekli olmalarına ve eylemlerine bağlı olacak.” yanıtını verdi.