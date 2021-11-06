Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran, yıpratıcı müzakereleri kabul etmeyecek

Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetülislam Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetülislam Hatemi, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'na dair, "İran İslam Cumhuriyeti bu anlaşmadan ayrılmadı ve onu bozan taraf ABD oldu. Eğer Amerika nükleer anlaşmaya dönmek ve müzakere etmek isterse İran yıpratıcı müzakereleri kabul etmeyecektir." dedi.

ABD'nin nükleer anlaşma tutumunu eleştiren Hüccetülislam Hatemi, "Nükleer müzakereler konusunda kafa karışıklığı içerisinde değiliz ve anlaşmayı çiğneyen ülkenin telafi etmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da vefat ve vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 633 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 53'e vaka sayısı ise 5 milyon 973 bin 457'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 732'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 574 bin 246'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'dan ilk turist kafilesi Tahran'a geldi

Yabancı turistlere yönelik vize yasağının kaldırılmasının ardından Rusya'dan ilk turist kafilesi Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Uluslararası Havalimanı'na geldi.

İran'ın önde gelen havayolu şirketi Mahan Air sponsorluğu ile yapılan tanışma gezisine katılan Rus kafilenin bir hafta ülkede kalması bekleniyor.

Rus kafilenin Kirman, Mahan ve Lut Ecocamp, Şiraz ve İsfahan'a seyahat etmesi planlanıyor.