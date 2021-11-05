İran'da vefat ve vaka sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8 bin 633 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 53'e vaka sayısı ise 5 milyon 973 bin 457'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 732'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 574 bin 246'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.