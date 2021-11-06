İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 803 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 173'e vaka sayısı ise 5 milyon 980 bin 260'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 713'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 588 bin 545'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.