Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan ile Sergey Lavrov Telefonda Nükleer Anlaşmayı Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran nükleer anlaşması ve bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

İran Ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahiyan ve Ceyhun Bayramov yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 120 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 803 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 127 bin 173'e vaka sayısı ise 5 milyon 980 bin 260'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 713'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 588 bin 545'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi artacak

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, İran-Pakistan Ortak Ticaret Komitesi toplantısı sırasında basına yaptığı açıklamada, "İran ve Pakistan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini beş kat artırarak 5 milyar dolara çıkarma konusunda anlaştı." dedi.

"İran ile Pakistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki 3 ay içerisinde imzalanarak yürürlüğe girecek." ifadesini kullanan Fatemi Emin, İran'ın Pakistan ile ekonomik ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellere değinen Bakan Fatemi Emin, "Bu engellerin kaldırılması için İran ve Pakistan'da iki komite kurulması planlandı." ifadesini kullandı.

İranlı Bakan, yeni Tahran hükümeti için komşularla ilişkilerin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Satın Cumhurbaşkanı özellikle komşu ülkelerle iyi ilişkilere vurgu yapıyor." diye konuştu.