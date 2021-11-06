Ceyhun Bayramov'dan Emir Abdullahiyan'a geçmiş olsun telefonu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesi ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ceyhun Bayramov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Emir Abdullahiyan’a geçmiş olsun dileklerini illetti.

Bayramov, "Bu görüşmede karşılıklı işbirliğinin daha da geliştirilmesine ve bölgede barış ve refahın sağlanmasına katkıda bulunmaya vurgu yaptık.” dedi.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın genel durumunun iyi olduğunu ve karantina sürecinde günlük çalışmalarına devam ettiğini duyurmuştu.