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5 Kas 2021 08:56

İran Dışişleri Bakanı'ndan Azerbaycan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı'ndan Azerbaycan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran-Bakü ilişkilerinin olumlu komşuluk yolunda olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran- Bakü ilişkileri  hakkında Emir Abdullahiyan, ‘’Belki bazı konularda görüş ayrılıkları olabilir, fakat önemli olan her iki tarafta da engelleri aşmak için ciddi irade olmasıdır. Ben ve meslektaşın Bay Ceyhun Bayramov, iki ülkeyi temsilen ilişkilerin gelişmesi ve yanlış anlamaları geçmek için temaslarımız ve olumlu istişarelerimize devam ediyoruz.''  dedi.

Emir Abdullahiyan bu çerçevede iki tarafın medya ve genel durumu daha iyi yönetebilmesi için işbirliğini arttırması ve ortak bir komite kurulmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

Bakan Emir  Abdullahiyan, ‘’Biz komşularımızı kendi akrabalarımız olarak biliyoruz ve bu çerçevede akrabalık ilişkilerine hakim ilkelere değer veririz.’’ diye konuştu.

News Code 1898308
https://tr.mehrnews.com/news/1898308/

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