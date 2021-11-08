Emir Abdullahiyan İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

Emir Abdullahiyan ve İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss bu telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin yanı sıra Viyana görüşmelerini ele aldı.

Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının çoğunun nükleer anlaşmadan bu yana uygulanmadığını belirterek, “İki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak ve finansal ilişkileri kolaylaştırmak için Londra’nın harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

İngiltere'nin İran'a olan eski borcuna atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, bu borcun ödenmesini İran halkının hakkı olarak nitelendirdi ve Londra'nın bu borcu ödemesi için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.