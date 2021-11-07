Sudan'da darbe sonrası tansiyon düşmüyor

Sudan'da 25 Ekim'deki darbenin ardından tansiyon düşmüyor. Sudanlılar, ülkedeki meslek odaları birliğinin çağrısıyla, Hartum'da toplandı. Askeri darbeyi protesto eden kalabalık, yolları taşlarla kapattı, lastik yaktı. Sivil yönetime geçişi talep etti.
Sudan polisi göstericilere sert müdahalede bulundu. Kalabalığa göz yaşartıcı bombalarla karşılık verdi.
Darbe karşıtı gösterilerde 15 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde şimdiye kadar en az 15 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı.
Sudan'daki krizin devam etmesi üzerine Arap Birliği harekete geçti. Arap Birliği Genel Sekreterliğinden üst düzey bir heyet Sudan'da temaslarda bulunacak.
Ziyaretin, mevcut sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla yapılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
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