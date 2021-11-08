Libya yönetiminde seçimler öncesi çatlak

Libya gelecek ay seçimlere gitmeye hazırlanırken ülkenin yönetim zirvesinde siyasi gerilim artıyor. 24 Aralık'ta seçimlere hazırlanan ülkede Ulusal Birlik Hükümeti ile devlet başkanlığı görevlerini üstlenen Başkanlık Konseyi arasında ayrılık yaşanıyor.

Libya'da hükümet, Dışişleri Bakanı Necla Menguş’un Başkanlık Konseyi tarafından açığa alınması kararını reddetti. Konsey, Menguş'u dış politikayı tekeline almakla suçluyor.

Ulusal Birlik Hükümeti'nden yapılan açıklamada Başkanlık Konseyi'nin Menguş'u açığa alma yetkisine sahip olmadığı belirtilerek Bakan'ın çabaları övüldü.

Açıklamada Menguş'un geçen ay Trablus'ta yapılan uluslararası toplantıdaki çalışmalarının genel seçimler öncesi ülkedeki sorunları aşma girişimi olduğu belirtilerek hükümet görevlilerinin soruşturulması veya açığa alınması gibi kararların başbakanın yetkisinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin yeni devlet başkanı seçilene kadar devlet başkanlığı görevini yerine getiren Başkanlık Konseyi, Cumartesi gecesi Menguş'u görevden almış ve Bakan'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Menguş'u dış politika kararlarını Konsey'e danışmadan almakla suçlayan Başkanlık Konseyi, kararın arkasındaki nedenleri açıklamadı.

Öte yandan Libya Ulusal Yüksek Seçim Kurulu 24 Aralık seçimleri için Pazartesi günü aday kayıtlarını açacağını duyurdu.

Reuters haber ajansı üst düzey bir Ulusal Birlik Hükümeti kaynağına dayandırdığı haberinde Başbakan Muhammed Dibeybe'nin devlet başkanlığı seçimlerine aday olacağını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki güçlerin komutanı Halife Hafter’in de aday olması bekleniyor. Hafter Eylül ayında devlet başkanlığı seçimlerinde aday olabilmesini sağlayacak şekilde askeri görevlerinden geçici olarak ayrıldığını açıklamıştı.

Kaynak: T24