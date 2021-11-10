Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "En son eylül ayında misafir ettiğimiz Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile mevcut siyasi durumu ve son gelişmeleri konuştuk. İstikrar, refah ve barışın Libya'ya egemen olması yegane temennimiz. Bu amaçla Libyalı kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.

