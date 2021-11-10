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10 Kas 2021 15:37

Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bakanlıkta bir araya geldi.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "En son eylül ayında misafir ettiğimiz Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Meşri ile mevcut siyasi durumu ve son gelişmeleri konuştuk. İstikrar, refah ve barışın Libya'ya egemen olması yegane temennimiz. Bu amaçla Libyalı kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz" dedi.
 

News Code 1898440
https://tr.mehrnews.com/news/1898440/

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