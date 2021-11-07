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7 Kas 2021 10:45

Biden'ın işletmelere getirdiği aşı zorunluluğu yerel mahkemelere takıldı

Biden'ın işletmelere getirdiği aşı zorunluluğu yerel mahkemelere takıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 100'den fazla işletmeciye getirdiği Kovid-19 aşı zorunluluğu, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde yerel mahkeme engeline takıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere, çalışanlarını 4 Ocak'a kadar Kovid-19'a karşı aşılatmaları için getirdiği zorunluluk, özellikle Cumhuriyetçi cephede tepki çekti.

4 Kasım'da açıklanan zorunluluğa karşı ülkenin birçok eyaletinde açılan davalardan ilk kararlar da gelmeye başladı.

Teksas ve Louisiana eyaletindeki yerel temyiz mahkemeleri, uygulamayı geçici olarak askıya aldı.

ABD'de Cumhuriyetçiler birçok insanı işsiz bırakacağı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı çıkarken, Demokratlar bu zorunlulukların kamu sağlığı ve pandeminin bitmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

AA

News Code 1898354
https://tr.mehrnews.com/news/1898354/

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