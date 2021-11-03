  1. Dünya
  2. Amerika
3 Kas 2021 11:25

ABD’li senatör: Biden ülke için bir felaket

ABD’li senatör: Biden ülke için bir felaket

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ric Scott, Joe Biden'ın başkanlığını ABD için bir felaket olarak nitelendirdi.

Russia Today (RT) televizyonunun aktardığı üzere ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Ric Scott, Joe Biden'ın başkanlığını ABD için bir felaket olarak nitelendirdi.

Scott, “Görevde kaldığı dokuz ay içinde (Biden), Amerikan ailelerinin çıkarlarına gerçekten hizmet eden politika yerine radikal sosyalist bir rotadan ilerleyerek, Amerika'yı tehlikeli derecede düşük değerlere getirdi” iddiasında bulundu.

ABD’li senatöre göre Amerikan gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH), üçüncü çeyrekte Biden yönetiminde yükselen enflasyon ve tedarik zincirindeki kriz ortamında düşüş kaydetti.

Scott, ABD Başkanı’nın yanlış kararlarının ‘neredeyse her şeyin’ fiyatının artmasına neden olduğunu ifade ederek “Joe Biden yönetiminde Amerikalılar artık iki ucu bir araya getiremez oldu. ABD tam bir ekonomik çöküş yaşamadan başkanımızın uyanıp dinleme zamanı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1898284
https://tr.mehrnews.com/news/1898284/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler