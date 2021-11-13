Haşdi Şabi'den IŞİD'e karşı Anbar'daki operasyonda yeni kazanımlar

Fırat News'un haberine göre, Iraklı kaynaklar Haşdi Şabi güçlerinin Anbar vilayetinde “Lebbeyk Ya Resulullah” adı altında başlattığı operasyonun sona erdiğini duyurdu.

Haşdi Şabi güçlerinin bu operasyon sonucunda birçok kazanım elde ettiği öğrenildi.

Bu doğrultuda Haşdi Şabi’nin Anbar vilayetinde 7 bin 500 kilometrelik bir alanı teröristlerden temizlediği açıklandı.

Operasyonda birçok terörist gözaltına alınırken terör örgütü IŞİD’e ait 15 tünel Haşdi Şabi güçleri tarafından imha edildi.