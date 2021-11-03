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3 Kas 2021 15:12

Haşdi Şabi'den Diyala'da IŞİD'e karşı operasyon

Haşdi Şabi'den Diyala'da IŞİD'e karşı operasyon

Irak Haşdi Şabi güçleri Diyala vilayetinde terör örgütü IŞİD'in kalıntılarına karşı yeni operasyon düzenledi.

Irak Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Haşdi Şabi güçleri Diyala vilayetine terör örgütü IŞİD’e karşı yeni operasyon düzenledi.

Haşdi Şabi’nin Diyala Operasyonlar Komutanı Talıb al-Musevi, güçlerinin bu vilayette beş eksenden operasyona başladığını duyurdu.

Al-Musevi, bu operasyonun Hemrin Dağları ve al-Halis bölgesinde yapıldığını söyledi.

Al-Musevi, operasyonun Haşdi Şabi’nin 1’inci, 23’üncü, 24’üncü ve 110’uncu tugaylarının katılımıyla gerçekleştiğini belirtti.

News Code 1898287
https://tr.mehrnews.com/news/1898287/

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