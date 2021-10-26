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26 Eki 2021 14:51

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinden IŞİD'e karşı ortak operasyon

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinden IŞİD'e karşı ortak operasyon

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri bugün Musul kentinin güneyinde terör örgütü IŞİD'e karşı ortak operasyon düzenledi.

Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı yerlerinde teröristlere karşı operasyonları sürüyor.

Sumerria News’un haberine göre, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri bügün terör örgütü IŞİD kalıntılarına karşı ortak operasyon düzenledi.

Bu operasyon, Ninava vilayetinde bulunan Musul kentinin güneyinde düzenlendi.

Haşdi Şabi güçleri geçenlerde Bağdat’ın Tarımiye kentinde teröristlere karşı geniş çaplı bir operasyon düzenlemişti. Bu operasyonda IŞİD liderlerinden biri Haşdi Şabi tarafından gözaltına alındı.

News Code 1898132
https://tr.mehrnews.com/news/1898132/

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