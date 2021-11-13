Kırgız heyet İran'ın Hürmüzgan eyaletini ziyaret edecek

İran medyasına göre, Kırgızistan Ulaştırma ve İletişim Bakanı Erkinbek Osoyev başkanlığındaki heyet yarın İran'a günübirlik ziyaret yapacak.

Kırgız heyet, ülkenin güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Şehit Recai Limanı'nın kapasitesini yerinde inceleyecek.

Erkinbek Osoyev başkanlığındaki heyet, eyalet merkezi Bender Abbas kentinde Hürmüzgan valisi Mehdi Dusti ile limanın üst düzey yöneticileriyle de görüşecek.

İran ve Kırgız yetkilileri arasında yapılacak görüşmelerde ulaşım ve iletişim stratejisi ile yatırım işbirliği gibi konular ele alıncacak.

Yıllık 6,5 milyon TEU kapasitesi ile ülkenin en büyük konteyner limanı olan Şehit Recai Fars Körfezi bölgesinin en önemli limanlarından biridir.