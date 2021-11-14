  1. Toplum
14 Kas 2021 14:50

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 143 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 167'ye vaka sayısı ise 6 milyon 37 bin 718'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 510'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 695 bin 949'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898524
https://tr.mehrnews.com/news/1898524/

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