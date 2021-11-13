  1. Toplum
13 Kas 2021 14:39

İran'da günlük korona vaka sayısı azaldı

İran'da günlük korona vaka sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 306 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 42'ye vaka sayısı ise 6 milyon 31 bin 575'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 683 bin 458'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1898493
https://tr.mehrnews.com/news/1898493/

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