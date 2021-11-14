Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe

İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, Sistan ve Belucistan eyaletinde son 6 ayda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarına ağır bir darbe indirildiği kaydedilen açıklamada, "Bu operasyonlarda 25 tonun üzerinde çeşitli uyuşturucu madde, 3 adet muharebe silahı, mühimmat ve 36 araca el konuldu." ifadesine yer verildi.

Operasyon sonucu 36 kişi tutuklanırken 2 kaçakçı ise öldürüldü.

İranlı başmüzakereci Avrupa ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, yaptığı Avrupa turu ardından sosyal medya Twitter’den şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya ziyareti sırasında ikili, bölgesel ve önümüzdeki müzakereler de dahil olmak üzere uluslararası meseleler hakkında ciddi ve yapıcı görüşmelerim oldu. Ayrıca bazı medya kuruluşlarıyla mülakatta bulundum.

Bu görüşmeler esnasında yasa dışı yaptırımların etkin bir şekilde kaldırılması ve bu yaptırımların bir daha tekrarlanmaması konusunda güvence verilmesi gerektiği ele alındı.”

İran'ın güneyi 4,1 şiddetinde depremle sarsıldı

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Riz kenti olan 4,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 13.49'da kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İran'da günlük korona vaka sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 124 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 306 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 42'ye vaka sayısı ise 6 milyon 31 bin 575'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 683 bin 458'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.