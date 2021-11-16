Putin, Macron ile Karabağ'ı görüştü

Rus medyasına göre; Kremlin’den yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında uzun bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla 12 Kasım’da Paris’te gerçekleştirilen yeni Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi toplantısından duyulan memnuniyet dile getirildi. Ülke liderleri, askeri ve siyasi meselelerin yanı sıra, diğer önemli konularda diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi” ifadesine yer verildi.

Dağlık Karabağ meselesinin de ele alındığı görüşmede Putin, Rusya'nın Karabağ durumunu istikrara kavuşturmak ve Rusya üzerinden varılan üçlü anlaşmaları hayata geçirmek için adımlar atmaya devam edeceğını açıkladı.