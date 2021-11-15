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15 Kas 2021 15:20

Ermenistan'da yeni savunma bakanı atandı

Ermenistan'da yeni savunma bakanı atandı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da yaşananlar nedeniyle Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Suren Papikyan'ı atadı.

Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Arşak Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Suren Papikyan'ı atadı." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı.

Kaynak: Star

News Code 1898558
https://tr.mehrnews.com/news/1898558/

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