Çin, küresel servet yarışında ABD’yi geçti

Rapora göre, 2000 yılında Dünya Ticaret Örgütüne katılan Çin’in o dönemde net değeri 7 trilyon dolar iken 2020’de 17 kat artarak 120 trilyon dolara yükseldi. Çin’in değer artışının üçte biri ise son 20 yılda gerçekleşti. ABD, aynı zaman diliminde servetini ikiye katladı. Washington’ın 2020’de net değeri de 90 trilyon dolara ulaştı. Raporda, her iki ülkede de birikmiş servetin üçte ikisinden fazlasının halkın en zengin yüzde 10’luk kesimine ait olduğu ve bu payın arttığı belirtildi. Küresel servet ise 2000’de 156 trilyon dolardan 2020’de 514 trilyon dolara ulaştı.

Emlak piyasasında çöküş uyarısı

McKinsey, bu servetin yaklaşık yüzde 68’inin gayrimenkulde depolandığını ve hızlı büyümesinin aynı dönemde dünyanın GSYİH artışını aştığını da sözlerine ekledi. McKinsey, yüksek fiyatların birçok insanın konut satın almasını karşılayamaz hâle getirebileceğine dikkat çekerek, böyle bir durumun ABD’deki konut balonunun patlamasıyla tetiklenen 2008’dekine benzer yeni bir mali krize yol açabileceğini bildirdi. Danışmanlık şirketi, varlık fiyatlarının çöküşünün küresel servetin üçte birini yok edebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye gazetesi