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14 Kas 2021 09:32

Fransa ile ABD dışişleri bakanları telefonda İran'ı görüştü

Fransa ile ABD dışişleri bakanları telefonda İran'ı görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Fransız Bakan, “Viyana görüşmelerinin yeniden başlamasının tarihi yaklaşırken, ABD’li meslektaşımla İran konusunun yanı sıra Ukrayna’daki gelişmeleri görüştük.” dedi.

İran, 29 Kasım'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da illegal ve insanlık dışı yaptırımların kaldırılması amacıyla 4+1 ülkeleriyle (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) görüşmelere yeniden başlayacağını bildirmişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.

News Code 1898509
https://tr.mehrnews.com/news/1898509/

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