Ankara'nın S-400 önerisine Washington'dan ret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "S-400 bir savunma silah sistemidir. S-300, NATO içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de aynı şekilde kullanılacaktır" sözlerine, Washington'dan yanıt geldi.

Yunan devlet televizyonu ERT'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bakan Akar'ın önerisini, "Girit'te konuşlanan Yunanistan'a ait S-300'lerle Türkiye'nin S-400 satın alması aynı şey değil" sözleriyle reddederek, "CAATSA 2 Ağustos 2017'de yürürlüğe girdi. Yasa o dönemden itibaren Rusya savunma endüstrisinden yapılan bütün satın almaları kapsıyor. Bunun ışığında S-300'ler CAATSA kapsamında değil. Türkiye, CAATSA'nın yürürlüğe girmesinden itibaren Rus savunma sistemleri satın alan tek NATO üyesi ülke. Diğer bazı NATO müttefiklerinde eski nesil Rus silah ve ekipmanlar bulunuyor ve bunlar CAATSA'dan yıllar önce satın alınmış silahlar" ifadelerini kullandı.

Amerikalı yetkili ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 dahil, yeni askeri ekipmanlar alamaması çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber7