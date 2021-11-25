Çin’den ABD'nin son yaptırım kararına tepki

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin ulusal güvenlik çıkarlarına veya dış politikasına uymadığı gerekçesiyle 12 Çinli işletmeyi varlık listesine dahil ettiklerini bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Su Yuting bugün başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Çin’e karşı çıkardığı adı geçen yaptırım listesinin Çin ve ABD devlet başkanları arasında varılan görüş birliklerine aykırı olduğu gibi, iki ülkeye ve hatta küresel endüstri ve tedarik zincirlerine zarar vereceğini ve küresel ekonomik canlanmayı engellediğini vurguladı.

Sözcü Su Yuting, ABD tarafının ulusal güvenlik konseptini genelleştirip yaptırım aracını rastgele kullandığına dikkat çekerek, bu girişimlerin gerçeklere dayanmadığını ve şeffaf olmadığını belirtti. Su, Çin tarafının ABD’nin girişimini sert dille protesto ettiğinin altını çizerek, ABD nezdinde ciddi girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: CRI Türkçe