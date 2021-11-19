ABD’den İranlı 6 kişi ve 1 şirkete yaptırım

Sputnik'e göre, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020 başkanlık seçimlerini siber saldırı ile etkilemeye çalıştıkları iddiasıyla “ABD Seçimlerinde Yabancı Müdahale Halinde Belirli Yaptırımlar Uygulanması” başlıklı 13848 sayılı Yürütme Emri (EO) uyarınca İranlı 6 kişi ve 1 şirkete yaptırım uyguladığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişilerin seçmenlerin ABD seçim sürecine olan inancını baltalamaya çalıştıkları iddia edildi.

ABD daha önce Rusya'nın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüştü.