İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde üstün zekâlı ve yetenekli gençler ile görüştü.

Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi'nde gerçekleşen görüşmede Ayetullah Hamanei, İranlı gençlere hitap ederek, "Üstün zekâ ve yeteneğe sahip olmak Allah'ın verdiği nimetlerden biridir. Bu nimet için Yüce Allah'a şükretmek gerekir. Bunu hep aklınızda tutmalısınız." dedi.

“Ülkemiz zihinsel yetenek ve beceri konusunda dünya ortalamasının üzerindedir. Bu bir iddia değil, kanıtlanmıştır.” diyen Ayetullah Hamanei, İran milletinin potansiyel olarak yetenekli olduğunu söyledi.

'Beyin göçünü teşvik etmek ülkeye ihanettir'

Beyin göçünü teşvik etmeyi "ihanet" olarak nitelendiren İslam Devrimi Lideri, "Bazı üniversitelerde genç seçkinleri göç etmeye teşvik eden unsurlar var, açıkça söylüyorum bu ülkeye ihanettir, vatana düşmanlıktır." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "Sömürgeci güçler diğer milletlerin varlığını yağmalamak için o milleti kendi yeteneğinden uzaklaştırıp gaflete düşürmeye çalışıyor." dedi.

Genç seçkinlere hitap eden Devrim Lideri, "Düşman, kolayca saldırabilmek için kendi silahınız ile varlığınıza ilgi duymanızı istemiyor; Günümüzde insansız hava araçları (İHA) ve füzeler konusunda çıkan tartışmalar ve yapılan baskılar, bunun dikkate değer olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamanei, bilimsel gelişmenin önemine değinerek, “Ülkede çok sayıda yenilikçi ve teknoloji tabanlı firmanın olduğu her alanda yaptırımların yol açtığı sorunları aştık." diye konuştu.

'Ülke sorunlarına bilimsel çözüm bulunabilir'

Ülke sorunlarına çözüm bulmanın bilim camiasının önemli hedeflerinden biri olduğunu anlatan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Ülkenin tüm sorunlarına bilimsel bir çözüm bulunabilir.” açıklamasını yaptı.