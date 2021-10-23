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23 Eki 2021 20:32

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrimi Lideri mahkumları affetti

İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü münasebetiyle çok sayıda mahkumu affetti.

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) ve Hz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) veladet yıldönümü, askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2 bin 825 kişinin af kapsamına alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti.

İran Yargı Erki Başkanı Gholam Hüsein Muhseni Ejei, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamenei’ye yazdığı mektupta, gerekli şartlara sahip 3458 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.

News Code 1898074
https://tr.mehrnews.com/news/1898074/

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