İran'dan BAE'nin ada iddiasına mektuplu yanıt

BM Genel Kurulu'ndaki İran heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fars Körfezi’nde bulunan üç adaya ilişkin iddialarına mektupla yanıt verdi.

Söz konusu mektupta şu ifadelere yer verildi:

"İran, iki ülke arasında böyle bir anlaşmazlığın varlığını resmen tanımadığını ilkeli ve kararlı duruşuyla yinelemektedir.

Bu üç ada (Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçün Tonb adaları) İran topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve aksi yöndeki herhangi bir iddia reddedilmektedir.

İran, tüm bunlara rağmen iyi komşuluk ilkesine azami saygıyı göstermek adına Abu Musa Adası konusunda BAE'nin herhangi bir yanlış anlamasını ortadan kaldırmak amacıyla bu ülke ile ikili görüşmeye hazır olduğunu bildirmiştir."

Konuşmasında Fars Körfezi yerine sahte bir isim kullanan BAE temsilcisinin tavrına tepki gösteren İran heyetinin mektubunda, "BAE temsilcisine ayrıca, doğru olan ‘Fars Körfezi’ teriminin MÖ 500'den beri Arap Yarımadası ile İran platosu arasındaki körfezi belirtmek için kullanıldığını ve sonsuza kadar böyle kalacağını hatırlatılmalıdır." denildi.