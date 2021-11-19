İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 784 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 734'e vaka sayısı ise 6 milyon 69 bin 559'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 431'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 759 bin 378'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.