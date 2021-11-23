İran'da COVID-19 salgınında son durum

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5 bin 144 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 177'ye vaka sayısı ise 6 milyon 88 bin 9'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 4386'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 807 bin 89'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.