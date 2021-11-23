Türkiye'de dolar fiyatındaki yükseliş devam ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama sonrasına 11,47 TL’ye yükselen dolar sabah saatlerinde işlemlerin başlamasıyla 11,73’e yükseldi.

Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında “Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.” dedi. Erdoğan’ın konuşması esnasında dolar/TL paritesi yeniden tırmanışa geçti. Dolar 11,4767 TL ile tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dakikalarda euro 12,9289 TL ile yeni bir rekor kırdı. İngiliz Sterlini 15,30 TL, İsviçre Frangı 12,26 TL oldu.

Piyasaların açılmasıyla döviz kurlarındaki yükseliş devam etti. Dolar günü yeni bir rekorla başladı.

Saat 9:20 itibarıyla Dolar/TL kuru 11,58’i gördü. Euro/TL kuru ise ilk kez 13’ü geçti. Daha sonra dolar 11,73’ü gördü. Euro ise 13,12 seviyelerine yükseldi. Sterlin ise 15,62 TL düzeyini geçti.

Kaynak: Krones