  1. Ekonomi
23 Kas 2021 11:14

Türkiye'de dolar fiyatındaki yükseliş devam ediyor

Türkiye'de dolar fiyatındaki yükseliş devam ediyor

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamanın ardından yeniden yükselişe geçen dolar sabah saatlerinde 11,73 ile yeni bir rekor kırdı. Euro/TL kuru ise ilk kez 13'12'i, sterlin ise 15,61 TL düzeyini geçti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama sonrasına 11,47 TL’ye yükselen dolar sabah saatlerinde işlemlerin başlamasıyla 11,73’e yükseldi.

Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında “Hep söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.” dedi. Erdoğan’ın konuşması esnasında dolar/TL paritesi yeniden tırmanışa geçti. Dolar 11,4767 TL ile tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dakikalarda euro 12,9289 TL ile yeni bir rekor kırdı. İngiliz Sterlini 15,30 TL, İsviçre Frangı 12,26 TL oldu.

Piyasaların açılmasıyla döviz kurlarındaki yükseliş devam etti. Dolar günü yeni bir rekorla başladı.

Saat 9:20 itibarıyla Dolar/TL kuru 11,58’i gördü. Euro/TL kuru ise ilk kez 13’ü geçti. Daha sonra dolar 11,73’ü gördü. Euro ise 13,12 seviyelerine yükseldi.  Sterlin ise 15,62 TL düzeyini geçti.

Kaynak: Krones

News Code 1898734
https://tr.mehrnews.com/news/1898734/

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