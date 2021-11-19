İran: ABD Başkanı'nın imzası değersiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüş şartını açıkladı.

ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi için tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, bunun etkili bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini ve İran tarafından test edileceğini söyedi.

Hatipzade, “ABD’nin bu tutumla Viyana görüşmelerine katıldığı halinde kesinlikle en kısa sürede mutabakata varılacağına inanıyoruz.” dedi.

Said Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

“Elbette ki, ABD'nin bir daha uluslararası hukukla alay etmeyeceğine dair güvence istiyoruz.

İktidardaki hükümet de dahil olmak üzere farklı ABD hükümetleri, verdiği garantilerin arkasında durmadığını ve ABD Başkanı'nın imzasının iddia ettikleri kadar güvenilir ve değerli olmadığını göstermiştir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere ekibinin sağlam garanti alma hususundaki ısrarı doğaldır.”

Hatipzade, Avrupa taraflarının nükleer anlaşma tutumunu eleştirerek, “Avrupa ülkelerinin, nükleer anlaşmadan çekilip BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal eden ABD’nin davranışı karşısındaki eylemsizliğini her zaman gündeme getirdik.

Amerika’nın İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlar, Avrupa'nın verdiği taahhüdü yerine getirme konusunda güçsüz durumda olduğunu gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Bunlara ilave olarak İranlı yetkili, “İmzacı tüm tarafların nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmesi konusu Viyana görüşmede yer alacak gündem maddelerinden biridir. Diğer tarafların eylemsizliği ile anlaşmanın çiğnenmesinden İran büyük zarar gördü. Bu konu da (görüşmelerde) ele alınmalı.” diye konuştu.