ABD yasa dışı tüm yaptırımları kaldırmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni dün akşam sosyal medya kişisel Twitter hesabından şu ifadelerde bulundu:
“Bugün Rus ve Çinli mevkidaşlarımla faydalı bir sanal toplantı yaptım; toplantıda tek taraflılık karşısında üç ülkenin uyumu ve önümüzdeki müzakerelerde yakınsamanın güçlendirilmesi vurgulanırken, ABD'nin yasa dışı tüm yaptırımları kaldırması gerektiği yinelendi.”
Daha önce Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana görüşmelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.
Bakıri Keni, müzakerelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.
yorumunuz