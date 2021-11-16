ABD yasa dışı tüm yaptırımları kaldırmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, video konferans yoluyla Rus ve Çinli mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıya değinerek, "Bu toplantıda ABD'nin yasa dışı tüm yaptırımları kaldırması gerektiği yinelendi" dedi.