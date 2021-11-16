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16 Kas 2021 09:06

ABD yasa dışı tüm yaptırımları kaldırmalı

ABD yasa dışı tüm yaptırımları kaldırmalı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, video konferans yoluyla Rus ve Çinli mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıya değinerek, "Bu toplantıda ABD'nin yasa dışı tüm yaptırımları kaldırması gerektiği yinelendi" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni dün akşam sosyal medya kişisel Twitter hesabından şu ifadelerde bulundu:

“Bugün Rus ve Çinli mevkidaşlarımla faydalı bir sanal toplantı yaptım; toplantıda tek taraflılık karşısında üç ülkenin uyumu ve önümüzdeki müzakerelerde yakınsamanın güçlendirilmesi vurgulanırken, ABD'nin  yasa dışı tüm yaptırımları kaldırması gerektiği yinelendi.”

Daha önce Bakıri Keni, Avusturya'nın başkenti Viyana görüşmelerinin 29 Kasım'da yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Bakıri Keni, müzakerelerin P4+1 ülkeleri ile yapılacağını ifade etmişti.

News Code 1898571
https://tr.mehrnews.com/news/1898571/

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