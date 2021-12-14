Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

Toplantı, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nden bir gün önce, bugün yapılacak.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Michel, Aliyev ve Paşinyan ile önce ayrı ayrı toplantılarda görüşecek. Daha sonra akşam saatlerinde Michel, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü toplantı düzenlenecek.

Aliyev ve Paşinyan, son olarak Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan lideri, bölgesel durumu ve gerilimin üstesinden gelmenin yollarını değerlendirmek için Brüksel’de görüşme gerçekleşmeyi kabul etmişti.