  1. Azerbaycan
14 Ara 2021 13:15

Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda görüşecek.

Toplantı, AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi'nden bir gün önce, bugün yapılacak.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Michel, Aliyev ve Paşinyan ile önce ayrı ayrı toplantılarda görüşecek. Daha sonra akşam saatlerinde Michel, Aliyev ve Paşinyan arasında üçlü toplantı düzenlenecek.

Aliyev ve Paşinyan, son olarak Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan lideri, bölgesel durumu ve gerilimin üstesinden gelmenin yollarını değerlendirmek için Brüksel’de görüşme gerçekleşmeyi kabul etmişti.

News Code 1899170
https://tr.mehrnews.com/news/1899170/

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